Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 5 тыс. 557 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.

Новые случая заражения коронавирусом подтверждены в 33 муниципальных образования региона, в том числе в Ростове-на-Дону (69), Шахтах (17) и Таганроге (девять). По семь случаев зарегистрировано в Новочеркасске, Аксайском и Мясниковском районах.

Возраст 37,5% новых носителей SARS-CoV-2 — от 46 до 65 лет, 35,3% — в возрасте от 18 до 45 лет, 10,3% — дети. 16,9% — это жители региона старше 65 лет.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 3 июня, на Дону за сутки 178 человек получили положительный результат теста на коронавирус.

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