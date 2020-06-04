Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Размер штрафа за проведение незаконной лотереи в Казахстане составит 100 месячных расчетных показателей (МРП) или 277,8 тыс. тенге ($697). Об этом 4 июня заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на заседании сената.

Штраф за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, составит 300 МРП ($2 тыс.) — для предпринимателей или некоммерческих организаций, 500 МРП ($3,5 тыс.) — для субъектов среднего предпринимательства, 1000 МРП ($7 тыс.) — для крупного бизнеса.

Законопроект также вносит запрет на рекламу лотереи. Исключение составляют случаи, когда реклама размещается национальным оператором или распространителем лотереи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Актоты Раимкулова заявила, что поправки в законодательство по вопросам лотереи не регламентируют наказание за распространение лотереи.

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