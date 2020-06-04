Вашингтон, , 11:09 — REGNUM В магазине Microsoft Store появилась страница ремастера игры Kingdoms of Amalur: Reckoning. Об этом 4 июня сообщает портал Shazoo.

Релиз улучшенной версии игры под названием Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning может состоятся 11 августа 2020 года. Пока сообщается о выходе проекта только на консоли Xbox One.

В описании к игре в магазине указано, что ремастер-версия получит улучшенные визуальные эффекты и некоторые изменения геймплейных механик. При этом в комплекте с оригинальной Kingdoms of Amalur: Reckoning будут идти все вышедшие на данный момент дополнения.

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