Москва, , 11:24 — REGNUM Штрафы в отношении компаний Twitter и Facebook за нарушение российского законодательства о защите персональных данных будут принудительно взысканы судебными приставами. Размер штрафов составляет 4 млн рублей, сведения о возбуждении исполнительных производств появились в банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Исполнительные производства заведены 2 июня. Помимо них, в банке данных есть производство о взыскании с Facebook штрафа в размере 3 тыс. рублей. Оно было заведено 3 октября 2019 года по решению мирового участка Таганского суда Москвы.

Заниматься взысканием поручено управлению по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор возбудил в отношении соцсетей административные производства за отказ предоставить данные о российских пользователях. Компании Twitter и Facebook были признаны виновными в нарушении российского законодательства, на каждую наложили штраф в размере 4 млн рублей.

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