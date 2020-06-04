Пенза, , 11:27 — REGNUM В Пензенской области 4 июня лабораторно подтверждены 84 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала наблюдения зафиксировано 2669 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели после заражения — 2132 человека, за сутки — 84 пациента. Скончались с начала пандемии 24 жителя региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался 3 июня клирик Сердобской епархии, входящей в состав Пензенской метрополии, протоиерей Валерий Волков.

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