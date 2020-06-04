Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Ленинградской области общее количество фактов заражения коронавирусной инфекцией превысило три тысячи случаев. За последние сутки в регионе выявлено еще 52 новых случая заражения. Об этом 4 июня сообщили в оперативном штабе РФ.

С учетом новых данных, общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 3034 случая.

За сутки в Ленобласти на 78 человек возросло количество выздоровевших пациентов. На сегодня коронавирусную инфекцию в регионе смогли победить 1829 человек. Продолжают бороться с инфекцией 1205 человек.

Количество официально обнародованных летальных исходов в Ленобласти за сутки не возросло и пока составляет 15 случаев.

За последние сутки в России выявлен 8831 заразившийся новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. Выписано из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции 8666 человек за сутки.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 432 277 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 5384 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 204 623 человек.

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