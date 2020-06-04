Волгоград, , 11:07 — REGNUM Пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Волгоградской области за минувшие сутки. Это 21-й летальный исход с начала пандемии, сообщили 4 июня в региональном оперативном штабе.

Скончался 53-летний мужчина, житель Быковского района. Он был госпитализирован в Волгоградский медицинский клинический центр, у пациента диагностировали коронавирус с тяжёлой формой пневмонии. Кроме того, у мужчины имелись хронические нарушения дыхательной и эндокринной систем.

В регионе на 4 июня зарегистрировали ещё 109 случаев заражения коронавирусом.