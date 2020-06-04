Краснодар, , 11:06 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом 4 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

Заражение коронавирусом, в частности, в частности, подтверждено у пятимесячного ребёнка. Самому старшему из взрослых пациентов — 85 лет.

«Больше всего случаев зафиксировано в Краснодаре и Тихорецком районе — 19 и 11. По шесть заразившихся в Сочи, Кавказском и Белореченском муниципальных образованиях. По четыре человека выявлено в Кущевском и Курганинском, по три — в Новороссийске, Гулькевичском и Усть-Лабинском районах. По два пациента в Ленинградском, Апшеронском и Выселковском районах, а также Армавире. По одному новому случаю в Северском, Мостовском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Лабинском и Павловском районах», — сообщили в оперативном штабе.

Всего на территории Краснодарского края с 12 марта по 4 июня подтверждено 4 тыс. 148 человек. 3006 пациентов выздоровели (89 за последние сутки) — это 72% от всех заразившихся. Скончались 40 человек, в том числе двое за последние сутки.

К аппаратам ИВЛ подключены 35 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, двое пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.