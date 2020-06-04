Красноярск, , 11:05 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 июня в региональном оперштабе.

Всего в регионе коронавирус выявлен у 4795 человек. 1363 человека вылечились (плюс 63 за сутки), 46 пациентов с коронавирусом скончались, в том числе трое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае случаи заражения коронавирусом выявлены в 51 муниципальном образовании.

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