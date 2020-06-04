Самара, , 11:13 — REGNUM Большинство работников Самарской губернской думы перевели на удаленный режим работы из-за отстранения от работы одного из специалистов в связи с тем, что он общался с лицом, зараженным коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба этого ведомства.

По сообщению пресс-службы Самарской губернской думы, временно отстраненный от работы сотрудник имел контакт первого уровня с инфицированным коронавирусом человеком. В связи с этим 3 июня было издано распоряжение, согласно которому усилены меры по пропускному режиму.

Кроме этого большинство специалистов были переведены на дистанционный режим работы. А при передвижении в зданиях Самарской губернской думы введен обязательный масочный режим.

Отмечается, что тесты на коронавирус сдали несколько сотрудников Самарской губернской думы. Все мероприятия в ближайшее время запланировано проводить в дистанционном режиме.

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