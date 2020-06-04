Москва, , 11:03 — REGNUM На лечении в Филатовской больнице Москвы находятся более 630 пациентов с COVID-19, сообщил 4 июня главврач учреждения Валерий Вечорко.

По его словам, всего на лечении в больнице находятся 1162 пациента.

«В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 634», — написал главврач на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 8831 случай заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 441 108 случаев заражения новым вирусом, произошло 5384 летальных исхода. Выздоровели более 204,6 тыс. человек.

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