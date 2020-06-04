Москва, 4 июня 2020, 11:02 — REGNUM Элитный конфликт в США на фоне разразившихся нынешних беспорядков после убийства полицейским негра приводит только к ослаблению государственности страны, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что элита США находится под спудом самообмана и приступила к саморазрушению еще с момента предыдущей избирательной кампании. По его словам, война элиты с президентом Дональдом Трампом, начавшаяся в 2016 году, привела к дискредитации власти в стране. Теперь же разные группы элит поощряют разное незаконное поведения исходя не из национального консенсуса, а из собственных интересов.