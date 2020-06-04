Москва, , 11:02 — REGNUM Элитный конфликт в США на фоне разразившихся нынешних беспорядков после убийства полицейским негра приводит только к ослаблению государственности страны, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Несомненно присутствует конъюнктурный факт, касающийся предстоящих выборов. Вся эта ситуация, которая началась еще с избирательной кампании предыдущей, она все эти годы расшатывала ситуацию в стране и сейчас все то, что здесь усугубляется ситуацией избирательной кампании… Разные группы элит смотрят на эту ситуацию в том числе в контексте предстоящих выборов. Может быть и надо остановить, но пусть еще побузят, из этого можно извлечь дивиденды, ведь это можно капитализировать на выборах», — заявил Михеев.

Он также отметил, что элита США находится под спудом самообмана и приступила к саморазрушению еще с момента предыдущей избирательной кампании. По его словам, война элиты с президентом Дональдом Трампом, начавшаяся в 2016 году, привела к дискредитации власти в стране. Теперь же разные группы элит поощряют разное незаконное поведения исходя не из национального консенсуса, а из собственных интересов.