Тбилиси, , 11:02 — REGNUM В Грузии пока до конца не определили те правила, по которым будут пропускать в страну прибывающих из-за границы туристов, заявила в эфире телекомпании «Имеди» 3министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, первоначально обсуждался вариант, при котором каждый прибывающий иностранный турист должен был иметь при себе документ, подтверждающий сдачу ПЦР-теста и действительный в течение 72 часов.

«Но дело в том, что человек может заразиться и в течение этих 72 часов после прохождения тестирования. Поэтому такой тест гарантий все же не давал. Мы готовы на каждом пограничном пропускном пункте установить свои лаборатории, где будут тестировать прибывающих из-за рубежа туристов. Но на данном этапе и этот вопрос до конца не решен. Мы обсуждаем те гарантии, которые позволят застраховать каждую страну от въезда инфицированных туристов», — сообщила министр.

Как известно, Грузия собирается открыть границы для иностранных туристов с 15 июля. Одной из первых стран, с которой Грузия возобновит туристическое сообщение, называется Израиль. Но переговоры ведутся и с другими странами, в которых ситуация с распространением коронавируса идет на спад.

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