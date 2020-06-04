Волгоград, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки подтверждено ещё 109 случаев заражения коронавирусом на территории Волгоградской области. С подозрением на заражение в больницах находятся 1914 человек, сообщили 4 июня в региональном оперативном штабе.

В стационарах проходят лечение 2285 пациентов с подтверждённым коронавирусом, из них 134 ребёнка. За сутки выписаны с выздоровлением 70 человек, всего завершили лечение 1235 пациентов.

С подозрением на заражение в больницах находятся 1845 взрослых и 69 детей. Всего в регионе выявлено 3541 носителей коронавируса.