Махачкала, , 11:05 — REGNUM Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:35 4 июня достигло 5463. За минувшие сутки инфекция выявлена у 122 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Вылечились в Дагестане к настоящему времени 4497 человек, заразившиеся коронавирусом, за вчерашний день выздоровели 20 пациентов. Скончались в республике 287 человек с COVID-19. Число летальных исходов за последние сутки не увеличилось — в последний раз такое было 18 мая.

Отметим, что Дагестан пока не перешел к первому этапу снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, однако власти отдельных муниципалитетов вводят определенные послабления. Так, в Дербенте возобновили работу парикмахерские, а горожанам разрешили гулять по вечерам, но не более чем по два человека вместе.

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