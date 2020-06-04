Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге за последние 24 часа обнаружили 375 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 4 июня федеральный оперативный штаб. Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировали 17 тыс. 444 случая заражения.

Количество выздоровевших пациентов за сутки составило 364 человека, всего в Петербурге переболело коронавирусной инфекцией 6695 человек.

В Петербурге за сутки признали еще 24 смерти от заболевания COVID-19, их общее количество в городе достигло 264 летальных случаев.

В России за сутки выявили 8 тыс. 831 носителя коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зафиксировали 441 тыс. 108 случаев заражения.

Кроме того, за сутки в России признали 169 летальных случаев COVID-19. За весь период в стране от этой болезни, по официальным данным, скончались 5 тыс. 384 человека.

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