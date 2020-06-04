Иерусалим, , 10:57 — REGNUM Быстрое и значительное вливание средств в здравоохранение в сочетании с жёсткими санитарными ограничениями позволило врачам в Израиле успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 4 июня РИА Новости.

Врач-инфекционист Галина Гольцман отметила, что Израиль первым прекратил авиасообщение с Китаем, а также закрыл границы. Людей сразу стали отправлять на самоизоляцию по мере их возвращения из-за рубежа.

Дома престарелых моментально изолировали, родственников не пускали в учреждения. Около половины смертельных случаев в стране пришлось именно на такие учреждения.

В городе Бней Брак, где проживают ортодоксальные иудеи, в больнице Маяней а-Йешуа сразу открыли большое отделение и отдельный приемный покой, рассказал директор медучреждения, профессор Моти Равид. Весь персонал использовал средства защиты, причём не только в отделении с пациентами с COVID-19. Это позволило исключить передачу вируса между пациентами и врачами.

Равид добавил, что аппараты ИВЛ применяли в случаях с COVID-19 особым образом, так как метод искусственного дыхания при этом заболевании отличается. Также врачи избегали применения лекарств, которые дают осложнения на сердце.

Каждого больного помещали в Израиле в отдельный бокс, а количество аппаратов ИВЛ было значительно большим, чем число тяжелых больных. Даже на пиках заболеваемости медицинская система не была перегружена, не было нехватки врачей, медикаментов или оборудования.

По данным на вечер 3 июня, в Израиле подтверждено 17 377 случаев заражения коронавирусом нового типа. Скончался 291 пациент. В настоящее время менее 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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