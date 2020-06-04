Новосибирск, , 10:56 — REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске пройдёт в субботу 20 июня. Военная техника проедет по центру города, автомобильное движение в это время будет перекрыто.

Как уточняют «Все новости Новосибирской области», будет перекрыт участок Красного проспекта — от старого автовокзала до улицы Гоголя.

Точное время репетиции пока не определено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в параде Победы на центральной площади Новосибирска будут участвовать более 2 тысяч человек, сообщили в Центральном военном округе.

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