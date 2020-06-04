Гайнский район, Пермский край, , 10:54 — REGNUM В Гайнском районе Пермского края вечером 3 июня потерялся десятилетний мальчик. По факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 3 июня трое детей из посёлка Лель отправились на речку: двое пешком, а один на велосипеде. Домой мальчики возвращались разными путями, десятилетний школьник не вернулся.

Родители организовали первоначально самостоятельный поиски сына. Впоследствии обратились в полицию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности, на поиски мальчика поднята полиция, кинологи с собаками, волонтеры. Мальчик мог заблудиться в лесу. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

В ночь на 4 июня местность прочесывали наряды полиции, пожарно-спасательного гарнизона, местные лесники применяли беспилотный летательный аппарат. К утру поиски результата не дали.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб, руководит поисками и организовывает поисково-спасательные работы руководство МВД Пермского края.