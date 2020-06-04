Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Петербурге за последние сутки официально признали еще 24 смерти от COVID-19. Это примерно в пять раз больше, чем среднее количество смертей, о которых объявляли на протяжении первых трех недель мая.

Как правило, ежедневно это число колебалось в районе пяти смертей, с 20 мая — в районе 10−11 смертей в сутки, за редким исключением.

Всего к этому моменту власти Петербурга признали 264 летальных случая COVID-19 за время пандемии при 17 тыс. 444 случаях заражения.

Когда именно наступили указанные 24 летальных исхода, не сообщается. Ранее комиссия, которая определяет основную причину смерти, обрабатывала данные о гибели пациентов еще за вторую половину апреля — начало мая. Однако с 3 июня методика подсчета изменилась, и теперь в отчет сразу включают тех умерших, в отношении причины смерти которых нет сомнений — это COVID-19.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным органов ЗАГС, в мае смертность в Петербурге превысила смертность мая 2019 года на 32%, или примерно на 1,5 тыс. человек. Скачок смертности по сравнению с апрелем 2020 года составил около 21%.

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