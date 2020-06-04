Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Новые случаи коронавируса, которые были бы результатом отмены целого ряда ограничений, в Грузии пока не фиксируются, заявила в эфире телекомпании «Имеди» министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, коронавирусная инфекция имеет 14-дневный инкубационный период, и даже если бы правительство Грузии не начало отмену ограничений, новый, так называемый «сабурталинский кластер» все равно появился бы.

«Этот кластер сформировался не в нынешний понедельник, и не после него. Мы знаем, как развивается инфекция, она проходит 14-дневный инкубационный период. И даже если бы не было смягчения ограничений, этот кластер обязательно сформировался бы. Мы делаем очень осторожные шаги на пути отмены ограничений, по-прежнему ситуация строго контролируется. Но и граждане не должны расслабляться. Обязательно продолжать соблюдение всех рекомендаций, носить маски в закрытых пространствах, соблюдать дистанцию», — заявила Тикарадзе.

Напомним, что «сабурталинский кластер» сформировался в Тбилиси несколько дней назад в одном из корпусов на плато Нуцубидзе, где проживают беженцы. Первоначально коронавирусом заразилась медсестра, которая работала в больнице, где лечили COVID-больных.

Всего в Грузии на 4 июня фиксируется 801 случай коронавируса. Выздоровели 644 человека, скончались 13.

Очередной этап смягчения ограничений в Грузии начался 29 мая. В стране постепенно заработали муниципальный транспорт, все торговые центры, объекты общественного питания на открытых пространствах.

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