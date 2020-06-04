Москва, , 10:50 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов начала процедуру принудительного взыскания штрафов по 4 млн рублей с американских соцсетей Facebook и Twitter. Об этом свидетельствует база данных ФССП.

Отмечается, что соответствующие производства были открыты ещё 2 июня. При этом ещё с октября 2019 года с Facebook пытаются взыскать сумму в три тысячи рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года мировой суд наложил штрафы на Facebook и Twitter в связи с тем, что обе соцсети не локализовали свои данные о российских пользователях в России.