Рязань, , 10:51 — REGNUM Изменено время работы трудовых отрядов на базе образовательных учреждений Рязани. В связи со сложной эпидемической обстановкой они пока не открываются, сообщили 4 июня в оперативной рабочей группе.

На заседании оперативной группы решено, что трудовые отряды не будут действовать в июне и июле 2020 года. Их работу планируется перенести на август или период осенних каникул.

Между тем к приёму детей сейчас готовят детские сады — в дошкольных учреждениях идёт генеральная уборка и дезинфекция. В Рязани проводится регулярная дезинфекция общественных мест, транспорта и подъездов многоквартирных домов, обрабатывают торговые объекты и прилегающие к ним парковки.