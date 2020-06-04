Киев, , 10:51 — REGNUM У здания правительства Украины собрались владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, сообщил 4 июня телеканал 112.ua.

«Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы», — предупредили в пресс-службе МВД Украины.

К месту проведения мероприятия стянуты силы полиции, Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники.

Участники митинга требуют от государства прекратить «терроризировать» владельцев машин с иностранной регистрацией, а также перестать издеваться над украинскими мигрантами, которые возвращаются с заработков из Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве митинговали вкладчики, которых обманули недобросовестные застройщики.

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