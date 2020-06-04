Иерусалим, , 10:51 — REGNUM Пленарные заседания парламента (кнессета) Израиля 4 июня отменены из-за того, что депутат от «Объединённого арабского списка» Сами Абу Шахаде заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня сообщил сам депутат на своей странице в соцсети Twitter.

«Я призываю всех, кто находился в моем ближайшем окружении, самоизолироваться и пройти проверку», — написал на своей странице Шахаде.

Также он обратился ко всем жителям страны с просьбой соблюдать инструкции министерства здравоохранения, так как борьба с пандемией еще не закончена.

Кроме этого, из сообщений израильских СМИ известно, что депутат заразился коронавирусом от своего водителя, который был отправлен в карантин 2 июня, и что из-за этого все сегодняшние заседания кнессета отменены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово передал, что в результате обследования 253 образцов в крае было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

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