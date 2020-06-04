Петропавловск-Камчатский, , 11:14 — REGNUM После публикации ИА REGNUM к заражённой коронавирусом медсестре хирургического отделения «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» Елене Толстовой прислали врача. Но, когда её госпитализируют, женщина до сих пор не знает.

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«Врач пришла сегодня, только что вот была. Пришла в защитном костюме, как положено. Дала мне направление на госпитализацию. Но, когда меня заберут, не сказала, я не знаю. Мужа моего она посмотрела в темном коридоре, сказала, что в комнату не пойдёт, потому что у нас тут коронавирус. Жду. У нас одна машина работает с коронавирусом. Я дождусь», — рассказала Елена Толстова в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам женщины, медиков, заражённых коронавирусом, в «Камчатской краевой больнице» много.

«У нас тут творится такое… Вы представить себе не можете, что здесь творится! Бардак!» — добавила Елена Толстова.

Как сообщало ИА REGNUM, медсестра хирургического отделения «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» Елена Толстова заражена коронавирусом. КТ показало у женщины пневмонию. Уже несколько дней она находится дома — её не госпитализируют, лечение не назначают. Она сама пытается подобрать препараты. Елена рассказала, что никаких допвыплат ни она, ни её коллеги не видели. Им их обещают уже несколько недель. Причем выплачивать, в нарушение указа президента, собираются по фактически отработанному времени, что следует из приказа главного врача больницы.

На Камчатке коронавирусом заражены 110 работников скорой помощи, один из них, водитель 60 лет, умер утром 4 июня.