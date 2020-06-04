Казань, , 11:34 — REGNUM В Татарии с 5 июня снимается еще часть ограничений. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Как указано в документе, допускается работа спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров. Разрешается посещение мечетей, церквей и других культовых сооружений. Магазины вновь заработают круглосуточно. В некоторых районах Татарии возобновят деятельность торговые центры.

Также разрешается работа бань и саун.

При этом остается необходимым соблюдение социальной дистанции и требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани более тысячи профессиональных спортсменов вернулись к тренировкам, которые были приостановлены из-за введенного режима самоизоляции, сообщили в комитете физической культуры и спорта города.

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