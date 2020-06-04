Рязань, , 10:50 — REGNUM Доставку бесплатных обедов в две рязанские больницы, занимающиеся лечением пациентов с диагнозом COVID-19, в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе продолжают представители Ассоциации предпринимателей Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса «Лидеры России. Политика».

Инициативу по организации доставки обедов выдвинул участник конкурса Максим Стрельцов. Он сообщил, что активисты ежедневно доставляют в больницы около 200 обедов.

«Мы написали сайт обедыврачам. рф, где уже не только предприниматели из Ассоциации предпринимателей Рязанской области, но и остальные неравнодушные жители Рязани могут пожертвовать средства на покупку обедов для врачей», — рассказал Стрельцов.

Напомним, акция #МыВместе стартовала в марте после введения в стране ограничений, связанных с профилактикой заболевания COVID-19. В рамках акции помощь врачам и гражданам, вынужденным находиться дома, оказывают добровольцы и различные организации и компании.

Организаторами акции #МыВместе выступили вместе платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».