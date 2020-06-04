Москва, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8831 случай заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех регионах РФ. За сутки умерли 169 человек, выздоровели более 8,6 тыс. пациентов.

Лидером по числу выявленных заражений остаётся Москва — 1998 новых случаев. Далее следуют Подмосковье — 767, Петербург — 375, Нижегородская область — 319, Свердловская область — 298.

За сутки выявили 184 носителя коронавируса в Ростовской области, 142 — в Смоленской области, 141 — в Красноярском крае, 140 — в ХМАО. Более сотни заражений зафиксировано в Иркутской, Архангельской, Ивановской, Челябинской, Псковской, Тульской, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Дагестане и Башкирии.

Всего в РФ зафиксировано 441 108 случаев заражения новым вирусом, произошло 5384 летальных исхода. Выздоровели более 204,6 тыс. человек.