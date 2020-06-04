Москва, 4 июня 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8831 случай заражения коронавирусом, сообщили 4 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
В Москве обнаружили 1842 новых случая заражения, в Подмосковье — 736, Санкт-Петербурге — 380, Нижегородской области — 357, Свердловской области — 347. Общее число обнаруженных случаев достигло 441 108.
Отметим, по состоянию на 4 июня в России выздоровели 204 623 человека, в том числе 8666 за минувшие сутки, скончались 5384 пациента, в том числе 169 за последние 24 часа.