Ставрополь, , 11:03 — REGNUM Три новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Ставропольском крае. С начала пандемии в регионе скончались 53 человека с подтвержденным диагнозом, сообщил 4 июня федеральный оперативный штаб.

К настоящему времени на Ставрополье выявлено 2819 фактов заражения коронавирусом, 86 из них — за минувшие сутки. Выздоровели в крае от COVID-19 за последние 24 часа 65 человек, а всего — 1273.

Отметим, что и по общему количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом, и по числу летальных исходов Ставропольский край занимает четвертое место среди семи субъектов Северного Кавказа. Лидирует в округе по обоим показателям Дагестан.

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