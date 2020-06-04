Воронеж, , 10:39 — REGNUM Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Воронежской области за последние 24 часа увеличилось на 105 и достигло 2 466 случаев. Об этом 4 июня сообщает региональное правительство.

«В четверг, 4 июня, официально подтверждено заражение 105 человек в регионе», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения в регионе теперь достигло 2 466 человек.

Также сообщается, что за минувшие сутки в области не было зафиксировано ни одного нового случая SARS-CoV-2, и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 18 человек.

При этом 1 567 пациентов в регионе вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки 96 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Брянской области.