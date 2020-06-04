Кострома, , 10:34 — REGNUM В Костромской области за прошедшие сутки выявили 17 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 842 носителя вируса SARS-CoV-2.

Прирост заболевших в большей степени идёт от контактов жителей региона с приезжими. Активный прирост заражённых замечен в Буе, Солигаличе, Костроме, Нерехта, Шарье и Костромском районе.

Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего с начала периода коронавирусной инфекции в регионе скончалось 11 пациентов с COVID-19.

В больницах области находятся 95 пациентов, 435 человек выздоровели, 11 — умерли. Амбулаторное лечение назначено 301 пациенту.