Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В Петербурге за 3 июня увеличили объемы обследования на коронавирус в сутки на 2 тыс. тестов по сравнению с предшествующим днем. За последние 24 часа на наличие SARS-CoV-2 в Петербурге проверили 15 тыс. 311 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 4 тыс. 113 человек, из них 263 — в обсерваторе, 803 — на самоизоляции.

В справочную службу по поводу коронавируса обратились 1 тыс. 123 раза, в экстренную службу по номеру 112 поступило 405 обращений. Из них 156 перенаправили в скорую помощь, 49 — в полицию.

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