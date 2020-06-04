Наньнин, Китай, , 10:33 — REGNUM В одной из школ на юге Китая охранник учебного заведения напал с ножом на учеников и учителей, сообщает 4 июня газета Global Times.

Более 40 учеников и сотрудников школы города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая получили ранения в результате нападения, сообщают источники издания среди местных правоохранительных органов.

Нападение произошло около 9 часов утра по местному времени. По словам учителей, охранник ни с того, ни с сего взялся за нож и начал резать людей. Пострадавшие были увезены в больницы на десяти машинах скорой помощи. Власти расследуют причины происшествия. О судьбе охранника пока ничего не известно.