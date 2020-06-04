Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM Водители ряда подстанций скорой помощи на аутсорсе в Екатеринбурге не получили положенных выплат по коронавирусу из-за задержки чиновников. Об этом заявил глава компании-аутсорсера «Феникс-Логистика» Евгений Фридман.

Как передаёт портал «66.ру», в ответ на жалобы работников Фридман сам пожаловался на нерасторопность облминдзрава.

«Каждый день нас кормят завтраками. Говорят, что как только бумаги будут готовы, деньги переведут», — сказал предприниматель.

Свои же средства теперь аутсорсер тратить не собирается.

«Перевести свои деньги мы не можем, потому что они подотчетные, и потом, когда их получим, не сможем потратить, например, на топливо», — добавил Фридман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил о невыплатах средств в подстанциях № 3, № 4 и №5 скорой помощи Екатеринбурга.