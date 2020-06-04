Уфа, , 10:35 — REGNUM Около 500 защитных масок изготовили в мастерской по производству детского текстиля в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба мастерской «Пуговка».

По словам собственника предприятия, участницы конкурса «Лучший социальный проект года» Дильбар Ахметовой, ранее она открыла мастерскую по изготовлению бортиков-комплектов для детских кроватей, детских подушек, одеял и другой необходимой продукции для малышей.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса в апреле текущего года Дильбар на время приостановила это производство и запустила производство защитных масок. В результате было произведено порядка 500 этих средств индивидуальной защиты.

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