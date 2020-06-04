Москва, , 10:32 — REGNUM В пандемию Россия продемонстрировали приверженность принципам, которые были в советское время, Всё делалось штатно, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.

ИА REGNUM: Почему ранняя изоляция населения 65+ в России позволила предотвратить трагические последствия для этой самой уязвимой группы населения и избежать итальянского сценария?

Александр Семёнов: Положительному результату ранней изоляция граждан 65+ в период пандемии есть очень простое объяснение. Если убрать самый уязвимый контингент, то снижается вероятность поражения его неким вирусом. Тяжесть последствий, которая может произойти, ляжет на контингент, который меньше будет болеть.

Ранее было извести и стало понятно уже в январе, что разные возрастные группы болеют и умирают от COVID-19 по-разному. То есть чем старше пациент, тем больше есть риск того, что он будет болеть либо тяжело, либо вообще может умереть.

Все, кто умирают, находятся на больничной койке очень долго, потому что их пытаются спасти. В России достаточно квалифицированные реаниматологи, и они борются за этих пациентов. То есть, если бы не было ограничительных мер для граждан 65+, то они загрузили бы койки в больницах. Ведь, как известно, люди старшего возраста болеют гораздо тяжелее молодых.

Можно сказать, что Россия показала пример, строго изолируя пожилых людей. Российские медики делали рациональные и правильные вещи. Фактически Россия, несмотря на все перипетии, продемонстрировала приверженность тем принципам организации здравоохранения, которые были заложены еще в советское время.

Мы просто всё делали штатно, как мы и должны делать. Это и есть профессионализм. Считаю, что подвиг начинается там, где профессионализм кончается. Мы сделали всё очень высокопрофессионально. Все мероприятия, которые рекомендовал Роспотребнадзор, которые затем воплощал штаб по борьбе с коронавирусом и Минздрав, — это просто профессиональная реакция на данное событие.

Эти мероприятия очень неприятные, их не любят, но медики делали свою работу — делали её профессионально, четко и нормально.

ИА REGNUM: Правильно ли поэтапное снятие ограничений (прогулки, занятия спортом)?

Александр Семёнов: Все, кто сейчас смеются над прогулками и занятиями спортом по расписанию, могут скоро начать плакать. Если сейчас все люди выйдут на улицу, при большом еще пока количестве заболевших, то можно будет увидеть, как кривая заболеваемости опять поползет вверх, а она точно поползет, и мы опять окажемся там же, где и были в начале пандемии. По-другому, кроме самоизоляции, заболеваемость не сдержать.

В настоящее время всё делается правильно. К сожалению, нельзя сразу всем разрешить выйти на улицу. Еще много по улицам ходит людей, носящих в себе вирус.

В Москве проводят массовые тестирования на коронавирусу, и видно из статистики, что половина людей бессимптомные. То есть человек свободно ходит, при этом распространяя вирус. Он встретит человека чувствительного, который заболеет.

Поэтому нужно постепенно, частями выпускать людей на улицы и смотреть, что происходит. Мы сейчас, забравшись на гору ограничений, потихоньку спускаемся вниз. В любой момент нужно быть готовыми остановиться, отменить ограничения и вернуться обратно в безопасную зону.

Если будет ухудшение ситуации и заболевших станет больше, то нужно будет снова ограничить передвижение и вернуться на шаг назад.

ИА REGNUM: Каков прогноз по вероятности второй волны коронавируса в России?

Александр Семёнов: Прогноз о второй волне коронавируса в России делать очень тяжело. Но, по моему мнению, судя по всему, такая вероятность есть. Коронавирус показал, что он вполне успешный и сообразительный, и он неплохо закрепился в популяции.

Раз он закрепился, у него есть все шансы превратиться в плюс ещё один коронавирус, который терзает российское здравоохранение каждый сезон простуд и респираторных инфекций. Он будет приходить к нам с этот сезон и уходить никуда не пожелает.

Какой высоты, на сколько будет велика вторая волна коронавируса, как будет работать вакцина против коронавируса, пока сказать сложно. Хочу особо отметить, людям в группе риска нужно будет обязательно сделать прививку. Остальным гражданам по показаниям.

Читайте также: Антитела к коронавирусу могут «обнулиться» с течением времени