Ташкент, , 10:30 — REGNUM Кафе и рестораны в Узбекистане откроют с 15 июня 2020 года, сообщили 4 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики со ссылкой на решение специальной республиканской комиссии.

С 15 июня также откроются рынки, детские сады и междугородние автобусы. Кроме того, с 5 июня в регионах Узбекистана откроют гостиницы, тренажерные залы, бассейны, религиозные организации и учебные центры.

Вместе с тем сохраняется ряд санитарных требований: соблюдение безопасной дистанции, ношение масок. Сохраняется также запрет на деятельность образовательных учреждений, концертов, развлекательных учреждений и общественный транспорт.

Отметим, по состоянию на 4 июня в Узбекистане выявили 3874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3014 человек, скончались 16 пациентов.

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