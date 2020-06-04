Симферополь, , 10:34 — REGNUM Положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести крымчан подтверждены по итогам проведения 1824 лабораторных исследований за сутки. Об этом 4 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«Симферополь — один случай, Евпатория — один случай, Сакский район — четыре случая, семья. Все шесть человек ранее находились в обсерваторе при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее установленным очагам. При подтверждении коронавируса, все были помещены в инфекционный стационар», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 405 положительных тестов на новую инфекцию.

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