Симферополь, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести крымчан подтверждены по итогам проведения 1824 лабораторных исследований за сутки. Об этом 4 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 405 положительных тестов на новую инфекцию.
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