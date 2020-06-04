Тбилиси, , 10:29 — REGNUM Конца пандемии COVID-19 на этом этапе в Грузии не ожидают, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании «Имеди» 3 июня вечером.

По ее словам, в условиях снятия ограничений минздрав постоянно призывает граждан к соблюдению всех связанных с пандемией рекомендаций.

Вместе с тем, сотрудники сферы здравоохранения, по информации министра, ежедневно улучшают навыки и возможности управления пандемией благодаря приобретаемым знаниям и опыту.

«Мы постепенно улучшаем возможности управления COVID-19, так как все больше узнаем о том, как он распространяется, как обнаруживаем мы дальнейшие контакты и так далее», — пояснила Тикарадзе.

На 23:00 часов 3 июня в Грузии фиксировалось 800 случаев коронавируса. 640 человек выздоровели, 13 скончались.