Сыктывкар, , 10:32 — REGNUM Партию средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков Сыктывкарской городской больницы №1 в рамках акции #МыВместе передали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) и участники движения «Волонтеры-медики». Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Партия СИЗ поступила из московского штаба акции #МыВместе. Медикам горбольницы передали 2,5 тыс. защитных масок, десятки защитных костюмов, очки, экраны, перчатки и антисептики.

«Мы чувствуем поддержку и с благодарностью получаем помощь», — отметил главврач больницы Олег Удоратин.

При посещении больницы активисты отметили, что помощь общественников должна быть в качестве дополнения к системным централизованным поставкам СИЗ в медучреждения. Представители ОНФ обратились к и.о. министра здравоохранения Республики Коми Борису Александрову с просьбой обратить внимание на нестабильные поставки необходимых защитных средств в Сыктывкарскую городскую больницу №1 и взять вопрос обеспечения больницы СИЗ под особый контроль.

В пресс-службе ОНФ сообщили, что активисты решили продолжать оказывать помощь медикам до полного снятия всех противоэпидемических мероприятий в республике.