Ханты-Мансийск, , 10:31 — REGNUM Общее количество подтвержденных на территории Ханты-Мансийского автономного округа случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 140 и теперь составляет 2987. Об этом 4 июня сообщила глава региона Наталья Комарова, отвечая на вопросы пользователей в соцсети Instagram.

«По оперативным данным Роспотребнадзора, на 4 июня выявлено в регионе 2987 зараженных коронавирусом», — заявила она, добавив, что за минувшие сутки было выявлено 140 человек из данного количества.

Также глава региона рассказала, что на сегодняшний день число вылечившихся от COVID-19 в ХМАО составляет 979 пациентов при 18 летальных исходах от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался клирик Сердобской епархии, входящей в состав Пензенской митрополии, протоиерей Валерий Волков.