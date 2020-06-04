Белгород, , 10:28 — REGNUM Госпитальный коечный фонд для больных коронавирусом увеличили в Белгородской области. Готовы принять пациентов 1238 коек, пока заняты менее 50% мест, сообщили 4 июня в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По данным первого заместителя начальника областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения Людмилы Крыловой, для пациентов с коронавирусом функционирует восемь специально подготовленных и оборудованных медучреждений. Больше всего подготовлено мест в городской больнице № 2 Белгорода. Сейчас из 1238 коек в регионе занято 616.

«В случае прироста количества заражённых коронавирусом будет развёрнут дополнительный коечный фонд. Он будет подготовлен на базе одного из медучреждений областного центра», — отметила Людмила Крылова.

В региональном оперативном штабе отметили, что среднесуточный темп прироста заразившихся в регионе за последнюю неделю составил 3,8%.

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