Симферополь, , 10:26 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Об этом 4 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 3 июня на территории республики подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга», — написал Аксёнов.

По его словам, все заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 405 положительных тестов на новую инфекцию.

Читайте развитие сюжета: В Крыму провели почти две тысячи лабораторных исследований на SARS-CoV-2