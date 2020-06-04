Симферополь, 4 июня 2020, 10:26 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Об этом 4 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, все заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 405 положительных тестов на новую инфекцию.
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