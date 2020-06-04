Сухум, , 10:26 — REGNUM Серебряную памятную монету, посвященную 75-й годовщине Дня Победы, выпустили в Абхазии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Национального банка республики.

Сообщается, что в обращение выпущено 100 монет «75 лет Великой Победы». Художником дизайна является Батал Джапуа. Номинал монеты — 10 апсаров.

«На реверсе монеты использован снимок армейского фоторепортера С. Короткова под названием «Мать», на котором изображена абхазская женщина Маруща Пачулиа с фотографией сына Алексея Аршба, героически погибшего в бою в Севастополе в 1942 г.», — дается описание монеты на сайте банка.

Стоит отметить, что апсар в качестве денежной единицы введен в Абхазии с 2008 года. Используется для изготовления памятных монет и банкнот. В денежном обороте апсар не участвует.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии Бжания примет участие в параде Победы в Москве