Махачкала, , 10:30 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении очередного участника банды боевиков, вторгшейся на территорию Дагестана 20 лет назад. Материалы дела направлены в суд, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе следственного управления СК России.

Установлено, что в июле 1999 года Мавлимберди Акбулатов добровольно вступил в банду Шамиля Басаева и эмира Хаттаба. В период с 7 по 24 августа того же года не менее тысячи членов этой банды, вооруженные автоматами, гранатами и взрывными устройствами, приняли активное участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ».

Кроме того, боевики, в том числе Акбулатов, обстреляли военнослужащих Вооруженных сил России, обеспечивающих общественную безопасность. В результате было убито 33 человека, еще 34 военных получили ранения различной степени тяжести.

Следствие предъявило Акбулатову обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и участии в вооруженном мятеже. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Дагестана.

В СК добавили, что в 1999—2020 годы более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана осуждены и приговорены к лишению свободы на срок от трех до 19 лет. В настоящее время 28 членов банды объявлены в федеральный и международный розыски, уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

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