Петропавловск-Камчатский, 4 июня 2020, 10:28 — REGNUM Медсестра хирургического отделения Камчатской краевой больницы Елена Толстова, заражённая коронавирусом и пытающаяся лечиться дома сама, потому, что к ней не приезжает врач, рассказала, что никаких обещанных допвыплат ни она, ни её коллеги не видели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Елена предоставила в распоряжение редакции ИА REGNUM копию приказа главврача «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» Андрея Кислякова.
Из приказа следует, что допвыплаты медикам, работающим с коронавирусом, назначаются «за фактически отработанное время». То есть — «высчитывая часы и минуты». А это — прямое нарушение указа президента России Владимира Путина.
«В приказе написано, что мне положено, например, 33 тыс. с копейками. Но я их не видела. Другие тоже», — рассказала Елена Толстова.
Медики Камчатской краевой больницы ходят в экономический отдел своего медучреждения с диктофонами, записывают разговоры с финансистами. Аудиозаписи имеются в распоряжении редакции ИА REGNUM.
«Я хочу узнать, когда мне будут выплачены положенные деньги, стимулирующие. Я несколько недель уже пытаюсь это узнать», — говорит одна из медсестер.
«Я не знаю. Давайте дождёмся, когда будут сделаны расчеты», — ответил чиновник экономического отдела краевой больницы Камчатки.
Отметим, что 15 мая во время видеоконференции с губернаторами регионов президент России Владимир Путин спросил у врио главы Камчатки Владимира Солодова, как обстоят дела с выплатами медикам?
«По состоянию на вчерашний день выплаты осуществлены на 100% за апрель, сегодня уже на первую половину мая отправили. Ситуацию держу на личном контроле. Лично обзваниваю медиков. Всё в порядке», — доложил 15 мая президенту Владимир Солодов.
«Спасибо, молодец», — прокомментировал доклад Солодова Владимир Путин.
«Мне и моим коллегам никто не звонил, Солодов точно не звонил. И денег мы не видели», — прокомментировала ситуацию зараженная коронавирусом медсестра Камчатской краевой больницы Елена Толстова в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
О том, что ещё в начале мая глава государства подписал указ, согласно которому медики, такие, как Елена Толстова, заразившиеся коронавирусом на работе, должны получить допвыплаты отдельно, помимо тех, которые положены просто за работу в условиях пандемии, Елена ничего не знает.
Как сообщало ИА REGNUM, медсестра хирургического отделения Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского Елена Толстова заразилась коронавирусом. Заражение подтверждено, КТ показало у женщины пневмонию. Елена находится дома, скорая помощь к ней не приезжает, её не госпитализируют, она пытается сама подобрать препараты для лечения.