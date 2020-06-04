Петропавловск-Камчатский, , 10:28 — REGNUM Медсестра хирургического отделения Камчатской краевой больницы Елена Толстова, заражённая коронавирусом и пытающаяся лечиться дома сама, потому, что к ней не приезжает врач, рассказала, что никаких обещанных допвыплат ни она, ни её коллеги не видели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Елена предоставила в распоряжение редакции ИА REGNUM копию приказа главврача «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» Андрея Кислякова.

Из приказа следует, что допвыплаты медикам, работающим с коронавирусом, назначаются «за фактически отработанное время». То есть — «высчитывая часы и минуты». А это — прямое нарушение указа президента России Владимира Путина.

«В приказе написано, что мне положено, например, 33 тыс. с копейками. Но я их не видела. Другие тоже», — рассказала Елена Толстова.

Медики Камчатской краевой больницы ходят в экономический отдел своего медучреждения с диктофонами, записывают разговоры с финансистами. Аудиозаписи имеются в распоряжении редакции ИА REGNUM.

«Я хочу узнать, когда мне будут выплачены положенные деньги, стимулирующие. Я несколько недель уже пытаюсь это узнать», — говорит одна из медсестер.

«Я не знаю. Давайте дождёмся, когда будут сделаны расчеты», — ответил чиновник экономического отдела краевой больницы Камчатки.

Медсестра «А почему там написано — по фактически отработанному времени? Президент же сказал, что это неправильно?».

Чиновник экономического отдела Камчатки «Давайте дождёмся расчетов, мы запросили разъяснения».

Отметим, что 15 мая во время видеоконференции с губернаторами регионов президент России Владимир Путин спросил у врио главы Камчатки Владимира Солодова, как обстоят дела с выплатами медикам?

«По состоянию на вчерашний день выплаты осуществлены на 100% за апрель, сегодня уже на первую половину мая отправили. Ситуацию держу на личном контроле. Лично обзваниваю медиков. Всё в порядке», — доложил 15 мая президенту Владимир Солодов.

«Спасибо, молодец», — прокомментировал доклад Солодова Владимир Путин.

«Мне и моим коллегам никто не звонил, Солодов точно не звонил. И денег мы не видели», — прокомментировала ситуацию зараженная коронавирусом медсестра Камчатской краевой больницы Елена Толстова в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

О том, что ещё в начале мая глава государства подписал указ, согласно которому медики, такие, как Елена Толстова, заразившиеся коронавирусом на работе, должны получить допвыплаты отдельно, помимо тех, которые положены просто за работу в условиях пандемии, Елена ничего не знает.

Елена Толстова «Я слышала об этом. Но у нас по этому поводу вообще тишина. Никто нам ничего не говорит».

Как сообщало ИА REGNUM, медсестра хирургического отделения Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского Елена Толстова заразилась коронавирусом. Заражение подтверждено, КТ показало у женщины пневмонию. Елена находится дома, скорая помощь к ней не приезжает, её не госпитализируют, она пытается сама подобрать препараты для лечения.