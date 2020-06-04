Смоленск, , 10:18 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом выявлены среди сотрудников Починковского психоневрологического интерната в Смоленской области. По заявлению о руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, речи о вспышке заражения на данный момент не идёт. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По словам Сидоренковой, ситуация в интернате характеризуется как «очаг в организованном коллективе». При этом, добавили в оперштабе, Починковский район входит в число лидеров по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом — более 200 случаев на 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вспышки заражения коронавирусом в Смоленской области были зафиксированы в Вяземском доме для престарелых и инвалидов (там карантин уже снят), в аналогичном учреждении в Ярцевском районе, а также в смоленском геронтологическом центре «Вишенки».