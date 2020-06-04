Новосибирск, , 10:17 — REGNUM В новосибирской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Их обвиняют в многочисленных хищениях.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении ряда краж (п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), грабежей (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ)», — уточнили в ведомстве. По данным следствия, в 2019 году подростки в Заельцовском, Кировском и Ленинском районах Новосибирска украли два мотоцикла, имущество граждан из машин, велосипеды из гаража католического центра «Каритас» Преображенской Епархии, алкогольную и табачную продукции из магазинов. У двух подростков они отобрали сотовые телефоны и деньги. Общая сумма похищенного — более 480 тыс. рублей. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Новосибирска.